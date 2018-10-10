Bosna-Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Sonuç inşallah bizden yana olur. Türk halkı bizi iyi karşıladı." dedi.Rize'de yarın Türkiye ile Bosna Hersek takımları arasında oynanacak özel maç öncesi teknik direktör Prosinecki, oyuncusu Edin Visca ile Rize Yeni Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.Hırvat teknik adam, Rize'ye bugün geldiklerini, hazırlıklarını yapacakları son idmanla tamamlayacaklarını belirterek, "Sonuç inşallah bizden yana olur. Türk halkı bizi iyi karşıladı. İnşallah tribünler dolu olur ve iyi bir oyun ortaya koyarız." diye konuştu.UEFA Uluslar Ligi'nde zor maçların kendilerini beklediğine değinen Prosinecki, "4 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Bazı oyuncular milli takımda bir dakika oynamadı. Sonuçta herkesin milli takım için elinden gelenin en iyisini vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.Gruplara, iki galibiyet ile başladıklarını kaydeden Prosinecki, "Aralık ayında yine final maçlarımız var. İnşallah gruplardan çıkar ve iyi yerlere geliriz. Türk Milli Takımı'nın gençlerini takip ediyorum. Rusya'ya karşı kaybetti ama ardından önemli bir galibiyet aldılar. Lucescu da yarın elinden gelenin en iyisi için mücadele edecek." şeklinde konuştu.Prosinecki, takımının önemli oyuncuları Edin Dzeko ve Miralem Pjanic'in yarın forma giyme ihtimalinin olduğunu sözlerine ekledi.