Robert Prosinecki: 'Mücadelemiz umut verici'

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 beraber kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, sergiledikleri performansın gelecek adına kendisini umutlandırdığını söyledi.



Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak iyi mücadele etmeye çalıştıklarını kaydetti.



"Bir puandan daha fazlasını istiyorduk" diyen Prosinecki, "Mücadelemiz umut verici. Herkes kazanmak istedi. Birkaç şans bulduk. Daha fazla şans bulabilir ve değerlendirebilirdik. Bununla alakalı 2 haftalık bir sürecimiz var. Gerekli analiz ve çalışmaları yapıp, istediğimiz futbolu ortaya koyabilmek için daha çok çalışacağız. Benim beklentimin altında bir performans gösteriyoruz. Bizim takımımızın kalitesi çok yüksek. Bu kadar kaliteli futbolcuya sahip olup da bu kadar az üretmek güzel değil. Önümüzdeki süreçte daha çok çalışacağız ve kendimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.







