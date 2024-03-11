Robert Prosinecki: ''Lider Mert Hakan''

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etmeyi başarırken Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Sarı-Lacivertliler'in galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Robert Prosinecki: ''Lider Mert Hakan''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2024 12:48
Son güncelleme 11 Mart 2024 12:53
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırladı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarısını geride kapattığı mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fenerbahçe'nin Pendikspor galibiyetine dair değerlendirmede bulundu.

İşte Prosinecki'nin o değerlendirmesi;

''LİDER MERT HAKAN''

"Fenerbahçe hafta içinde çok önemli bir Avrupa maçı oynadı. Zorlu, yorucu hatta yıpratıcı bir deplasman dönüşünde sıkıntılı bir maç oynamalarını normal olarak değerlendirebiliriz. Kadro ne kadar geniş olursa olsun zorunlu rotasyonlar her zaman oyun gücünde bazı etkilere neden olabilir. Pendik maçında yaşanan da buydu aslında. Buna karşılık rakibin ligdeki konumu, puan ihtiyacı ve sürpriz bir golle öne geçmeleri de maçtaki gerilimi ve gidişatı doğrudan etkiledi. Özellikle ilk yarıda topun oyunda kalma süresi bunun ispatı. Bu tür gergin ve krize dönüşen maçlar taktiksel güç kadar liderlerin öne çıkmasını ister. Fenerbahçe adına bunu üstlenen oyuncu Mert Hakan'dı. Attığı gole kadarki gayreti ve takımı ateşleyen karakteri mükemmel bir golle bütünleşti. Beraberlik sonrası kulübeden gelen ofansif hamleler ve taze güç momentumu ev sahibi tarafına çevirmişti.

''MENTAL KIRILIM!''

Pendikspor'un buna karşılık verecek mental gücü tükendi ve penaltıyla beraber iyice dağıldılar. Futbol konuşmanın genel anlamda zor olduğu maç sonunda Fenerbahçe istediğini aldı. Şampiyonluk yarışında haftalar azaldıkça tansiyon yükselir ve oyundan çok sonuç değerli hale gelir. Böyle bir akşam geride kaldı. Heyecan verici bir yarış var Türkiye'de ve bu lig sonuna kadar devam edecek gibi duruyor." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery