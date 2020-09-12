Robert Prosinecki: "İlk 3 golü rakibe hediye ettik"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Göztepe maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Robert Prosinecki: 'İlk 3 golü rakibe hediye ettik'
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12 Eylül 2020 23:14
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki rakipleri Göztepe'yi tebrik ederek, sarı-kırmızılı takımın çok iyi bir maç çıkardığını kaydetti.

İlk 3 golü rakiplerine hediye ettiklerini anlatan Prosinecki, şu değerlendirmede bulundu:

"Nitelik olarak istediğimiz Denizlispor'u sahaya yansıtamadık. Uzun bir aradan sonra maç oynadık. Kendi analizlerimizi yaparak, lige daha iyi konsantre olarak çok çok daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz. Bunun için yeterli kumaşımızın ve kalitemizin olduğunu biliyoruz. 5-1'lik sonuç takım ruhu için kolay değil ama bunun üstesinden gelebiliriz."



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