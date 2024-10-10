Robert Prosinecki'den A Milli Takım'a övgü!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında cuma günü Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ'ın Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım olduğunu söyledi.



Prosinecki, maçın oynayacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye maçının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin kalitesini konuşmaya gerek olmadığına işaret eden Prosinecki, "Hepsi yıldız oyuncular. Türkiye, Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu. Biz sakatlıklarla boğuşuyoruz. Çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var. Bizim çok acilen puan ve puanlar almamız lazım." dedi.



Eski Türkiye Milli Takımı ile şimdiki Türkiye Milli Takımı arasında çok büyük bir fark olduğuna dikkati çeken Prosinecki, "Buraya defans yapmaya gelmedik. Orta sahaları çok kaliteli. Onları dengeleyeceğimiz bir kadro ile çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Biz önce orta sahada paylaşımı iyi yaparsak güzel bir maç olur." ifadesini kullandı.



Arda Güler'in Real Madrid'de oynamasını da değerlendiren Prosinecki, "Real Madrid'de oynamak zor. Arda'yı da izliyorum, maçları da izliyorum. Arda süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye'de uzun zamanlar geçirdim. Çok güzel şeyler yaşamıştım." şeklinde konuştu.



