Robert Prosinecki: 'Beşiktaş daha iyi oynadı'

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



İlk yarıda kötü oynadıklarını söyleyen Prosinecki, "Maça iyi başlamadık. Sonlara doğru enerjimiz yetmedi. Beşiktaş, bizden daha iyi oynadı. Biz aslında ikinci yarı gibi oynarsak, daha iyi işler yaparız Kalitemizi biliyoruz. Farklı bir oyun sergilemek istiyorduk ama bugün nasip böyleymiş." ifadelerini kullandı.