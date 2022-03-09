Robert Pires: 'Messi'nin zamana ihtiyacı var'

Robert Pires, Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi'nin performansı hakkında konuştu.



Fransız eski oyuncu yaptığı açıklamada, "Messi hırs dolu, futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri. Ama burada kulübü, şehri ve kültürü değiştirmekten bahsediyoruz. Kesinlikle zamana ihtiyacı var." dedi.



Fransa Ligue 1'in göründüğü gibi kolay olmadığını belirten efsane oyuncu, "İspanyollar Ligue 1'in kolay bir turnuva olduğunu düşünüyorlar ama gerçekte bu böyle değil. Burada mücadele etmeniz gerekiyor. Bence insanlar Messi'ye biraz fazla tepkili." şeklinde konuştu.



Lionel Messi, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 24 maçta, 7 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.





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