Robert Pera, Memphis Grizzlies'i taşımayı düşünmüş

Memphis Grizzlies'in sahibi Robert Pera'nın, geçtiğimiz Ağustos ayında takımı başka şehre taşıma hakkında bilgi topladığı bildirildi.



2018'de Grizzlies, Seattle'a taşınabilecek bir ekip olarak bahsedilmişti. Seattle, 2008-09 sezonunda Oklahoma City Thunder geldikten sonra, SuperSonics'i kaybetmişti.



Grizzlies, 1995-2001 yılları arasında Vancouver Grizzlies'di. 2002'de Memphis Grizzlies olmuşlardı.



Pera, 2012 yılında Grizzlies'i satın almıştı. Takım, koronavirüs nedeniyle askıya alınmadan önce, bu sezon 32-33 serisiyle gitmişti.



Çaylak point guard Ja Morant ve Jaren Jackson Jr., Mike Conley ve Marc Gasol sonrası dönemde Grizzlies için yeni çekirdeğin merkezinde yer alan isimler.



