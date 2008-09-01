Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Robert Pera, Memphis Grizzlies'i taşımayı düşünmüş

Memphis Grizzlies'in sahibi Robert Pera'nın, geçtiğimiz Ağustos ayında takımı başka şehre taşıma hakkında bilgi topladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com
Memphis Grizzlies'in sahibi Robert Pera'nın, geçtiğimiz Ağustos ayında takımı başka şehre taşıma hakkında bilgi topladığı bildirildi.

2018'de Grizzlies, Seattle'a taşınabilecek bir ekip olarak bahsedilmişti. Seattle, 2008-09 sezonunda Oklahoma City Thunder geldikten sonra, SuperSonics'i kaybetmişti.

Grizzlies, 1995-2001 yılları arasında Vancouver Grizzlies'di. 2002'de Memphis Grizzlies olmuşlardı.

Pera, 2012 yılında Grizzlies'i satın almıştı. Takım, koronavirüs nedeniyle askıya alınmadan önce, bu sezon 32-33 serisiyle gitmişti.

Çaylak point guard Ja Morant ve Jaren Jackson Jr., Mike Conley ve Marc Gasol sonrası dönemde Grizzlies için yeni çekirdeğin merkezinde yer alan isimler.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal