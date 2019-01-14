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Robert Mak: ''Martin Skrtel ile konuştuk...''

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 32 turundaki rakibi Zenit'in Slovak oyuncusu Robert Mak, Martin Skrtel ile Fenerbahçe'nin son durumu hakkında konuştuğunu belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Robert Mak: ''Martin Skrtel ile konuştuk...''
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14 Ocak 2019 16:51
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in kanat oyuncusu Robert Mak, Rus basınına eşleşmeyi değerlendirdi.

Slovak futbolcu, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Martin Skrtel ile konuştuğunu belirtirken ''Martin Skrtel ile sürekli konuşuyorum, kendisiyle beraber oynadık. Bana, Fenerbahçe'nin zor günler geçirdiğini, herkesin bunu bildiğini ama en kısa sürede toparlanıp bize karşı iyi duruma gelmek istediklerini söyledi.'' şeklinde konuştu.

''DEPLASMANDA YENMEMİZ GEREKİYOR''

Fenerbahçe hakkında da konuşan Mak, ''Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Harika taraftarları ve statları var. Onlara karşı oynamak kolay olmayacaktır. Evimizde daha rahat olmamız için Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeliyiz. Bunun için de %100'ümüzü sahaya koymamız gerekecek.'' dedi.

Fenerbahçe ile Zenit, 12 Ocak'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.

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