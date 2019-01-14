Robert Mak: ''Martin Skrtel ile konuştuk...''

'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in kanat oyuncusu, Rus basınına eşleşmeyi değerlendirdi.Slovak futbolcu, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Martin Skrtel ile konuştuğunu belirtirken ''Martin Skrtel ile sürekli konuşuyorum, kendisiyle beraber oynadık. Bana, Fenerbahçe'nin zor günler geçirdiğini, herkesin bunu bildiğini ama en kısa sürede toparlanıp bize karşı iyi duruma gelmek istediklerini söyledi.'' şeklinde konuştu.Fenerbahçe hakkında da konuşan Mak, ''Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Harika taraftarları ve statları var. Onlara karşı oynamak kolay olmayacaktır. Evimizde daha rahat olmamız için Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeliyiz. Bunun için de %100'ümüzü sahaya koymamız gerekecek.'' dedi.Fenerbahçe ile Zenit, 12 Ocak'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.