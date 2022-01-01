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Robert Covington, Jazz'in radarında!

Utah Jazz'in, Portland Trail Blazers forveti Robert Covington ile takas yapmak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz'in, Portland Trail Blazers forveti Robert Covington ile takas yapmak istediği iddia edildi.

Substack'tan Marc Stein, Jazz'in bir kanat savunmacısı arayışında olduğunu ve Covington'ın bir teke tek savunmacısı olmamasına rağmen, en iyi kanat savunucularından biri olarak görüldüğünü açıkladı.

Detroit Pistons forveti Jerami Grant'in Utah'ın tercih ettiği hedefi olduğu bildirilse de, Pistons ekibinin, kendisinin karşılığında Joe Ingles'ın 13 milyon dolarlık sözleşmesinin yanı sıra gelecekteki bir ilk tur seçimini almakla ilgilenmediği belirtildi.


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