Rob Page: 'Türkiye'ye saygı duyuyoruz'

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakibi Galler'de teknik direktör Rob Page, İsviçre ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Milli Takımımıza karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Page, "Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip. Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olmalıyız, defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Mücadele vererek başarılı olacaklarını söyleyen teknik adam, "Bu maçta bir şeyler gördük, eğer bunun üzerine gidebilirsek, iyi şeyler yapabileceğimizi göstereceğiz. Şimdi önümüzdeki sınava hazırlanıyoruz" dedi.



A Milli Takımımız, 16 Haziran 19:00'da Bakü'de Galler ile karşılaşacak.



