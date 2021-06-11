Rob Page: 'Türkiye çok iyi, saygı duyuyorum'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye ile karşılaşacak Galler'in teknik direktörü Rob Page, Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planları olduğunu ve bunu sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.



Page, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına takımın en önemli ismi Gareth Bale ile birlikte katıldı.



Rob Page, kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini belirterek "Türk Milli Takımı, İtalya'ya karşı çok zor bir maç oynadı ve kaybettiler. Onlar için kötü bir başlangıç oldu. Yarın kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık. Yarın olabileceklere karşı hazırlıklı olduğumuzu söyleyebilirim. Her maçı kendi içinde değerlendiriyoruz, yarınki maç da öyle olacak. Kolay bir maç olmayacak ama önümüzdeki iki maçta 4 puan kazanmamız bizi bu gruptan çıkarır. Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz, Türkiye'ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız. Planımızı sahaya koymaya odaklandık. İtalya maçını izledik, analiz ettik. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi oldukları yerler var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular var." ifadelerini kullandı.



Page, kadroda değişiklik yapıp yapmayacağına yönelik bir soruya ise, "Tabi ki bazı değişiklikler olabilir, bugün de ekibimle görüştüm, ihtiyacımız olan ve geliştirmemiz gereken alanlarda biraz daha çalışmaya başladık. Bu konuyu düşüneceğim ve gerekli değişiklikleri yapmaya çalışacağım." yanıtını verdi.



Galler Teknik Direktörü, Bakü'de sıcak bir hava olduğunu ve bununla da başa çıkmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



