RJ Hampton: "En çok LaVine'i izledim, ama favorim Rose"

NBL'in New Zealand Breakers ekibinin eski guardı RJ Hampton, kendisini Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine ile karşılaştırdı ve Detroit Pistons guardı Derrick Rose'un favori oyuncusu olduğunu söyledi.



Hampton, HoopsHype podcast'inin son bölümünde, uzun vadeli hedefini, yurtdışında oynamasını, mevcut ve eski NBA oyuncularından aldığı tavsiyeleri ve öngörülen ilk üç tercihten biri olan LaMelo Ball ile olan arkadaşlığını konuşmak için HoopsHype'dan Michael Scotto'ya katıldı.



Genç oyuncu ayrıca, oyununu model aldığı oyuncuya ve en sevdiği NBA oyuncusuna da değindi:



"Bence son iki veya üç yılda en çok izlediğim kişi Zach LaVine olabilir, çünkü bence ikimiz de atletik, hızlı hücumda önde gidebilen, takım arkadaşlarımız için pozisyon yaratabilen ve süratli olan 1.95-98 boyunda guardlarız. Kendisi kesinlikle bundan sonra oyunumu modellemeye çalıştığım biri. Uzun vadeli olarak, belki uzun vadeli değil, ama en sevdiğim oyunculardan biri de Derrick Rose'dur. Bir gün onun gibi olabilseydim, bu benim zamanıma değerdi."



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Hampton, birkaç Draft tahmini listesinde bir lotarya seçimi olarak öngörülürken, hangi takımın gelecek vaat eden guardı seçmekle ilgilendiğine dair birçok söylenti bulunuyordu.



Birkaç rapor, Boston Celtics ve New York Knicks'in Hampton'ı seçmekle ilgilenebileceğini gösteriyordu. NY Post'tan Marc Berman'a göre Knicks, elindeki 8 numaralı Draft hakkıyla, Hampton'ı ulaşılabilir olarak görüyor.



Özellikle de Brooklyn Nets'in, elinde bulundurduğu 19'uncu Draft hakkıyla, yetenekli guardı seçmekle ilgilenebileceği iddia edildi.



Hampton, Breakers ekibi ile NBL'de, profesyonel bir ligde oynama niyetiyle, NCAA'e gitmemeyi tercih etmişti. Patlayıcı guard, NBL'de 20 dakika ortalamayla %41 şut isabetiyle 8.8 sayı ortalaması yakalamıştı.



