Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.Koşuyla başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.İzinli olan Braian Samudio ve Fernando Boldrin antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yarın sabah kampa katılacağı belirtildi. Karadeniz ekibinde, kampa getirilmeyen Armand Traore ve Jaroslaw Jach'ın ise Rize'de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına 3 Aralık Perşembe akşamı yapacağı antrenmanla devam edecek.