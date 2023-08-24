Rizesporlu Varesanovic: "İlk galibiyetimiz Trabzon'a karşı olabilir"

Çaykur Rizespor'un Boşnak orta saha oyuncusu Dal Varesanovic, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizesporlu Varesanovic: 'İlk galibiyetimiz Trabzon'a karşı olabilir'
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24 Ağustos 2023 19:10
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da futbolcu Dal Varesanovic, sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve Rize'ye alıştığını belirtti.

Ligde ilk iki hafta kazanamadıklarını ve Trabzonspor'a karşı çok değerli bir mücadele oynayacaklarını ifade eden Varesanovic, "Şehir ve taraftarlar için önemli bir maç. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İyi bir hocamız ve takımımız var. Gelişim payının olduğu bir takımımız var. Gelişimi çabuk atlatıp iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Umarım bu karşılaşmada çalışmamızın sonucu sezonun ilk galibiyetini alırız." diye konuştu.

Kendisi için yeni bir takım, yeni bir lig olduğunun altını çizen Varesanovic, "Her şeye rağmen ilk iki maçta da sahada görev yaptım. Aldığım sürelerde kabul edilebilir performans sergilediğimi düşünüyorum. Gelişip çok daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Bunun bilincinde çalışarak takıma yardımcı olmak ve performansımızı yukarı çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Varesanovic, babasının Türkiye'de Bursaspor'da oynadığını ve transferine destek verdiğini sözlerine ekledi.

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