Rizesporlu Traore'den Türkiye ve Rize'ye övgü dolu sözler

Çaykur Rizespor'un yeni transferi, Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, taraftara mesaj gönderdi,dedi.Önceki sezon Nottingham Forest formasıyla 23 karşılamaya çıkan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, sonradan dahil olduğu Slovenya kampında Çaykur Rizespor'a transfer sürecini anlattı. Teklif gelmeden önce Çaykur Rizespor ile ilgili herhangi bir şey duymadığını anlatan Traore, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalamadan önce Rize'yi, Çaykur Rizespor Kulübü'nü araştırdığı belirterek,diye konuştu.Transferinin ardından Yeşil mavili taraftarlardan yoğun ilgi gördüğünü de kaydeden Traore şöyle konuştu: