Rizesporlu Samudio, gol krallığında iddialı

Spor Toto 1'inci Lig'de gol krallığı yarışında 15 golle zirvede yer alan Çaykur Rizespor'nun Paraguaylı forvet oyuncusu Brain Jose Samudio, yarışta iddialı olduğunu söyledi.Ligde oynanan 24 karşılaşmanın 23'ünde sahaya çıkarak 15 gol atan Paraguaylı genç oyuncu Samudio, istikrarlı bir performans sergiliyor.Önceki hafta Ankaragücü deplasmanında 3 golle hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Samudio, gol krallığı yarışında en yakın takipçisinin 3 gol önünde yer alıyor. Çaykur Rizespor'a sezon başı transfer olan Paraguaylı futbolcu Brain Jose Samudio, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.Çaykur Rizespor'lu forvet oyuncusu Brain Jose Samudio, 15 gol atarak takımın başarısında pay sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Önemli olanın benim gol atmam değil, takımın kazanmasıdır. Bu sezon gol kralı olmak değil, takımımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını istiyorum. Bunun için arkadaşlarımızla birlikte iyi çalışıyoruz. El ele vererek hedefimize ulaşacağız. Takımım Süper Lige çıkar, bende gol kralı olursam çifte mutluluk yaşarım" dedi.