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Rizespor'dan Tunay Torun seferi

Süper Lig'in yeni takımı Rizespor, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Tunay Torun'a kancayı taktı.

Kaynak: Fanatik
Rizespor'dan Tunay Torun seferi
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22 Temmuz 2018 12:56
Süper Lig'in yeni takımı Rizespor, geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen Tunay Torun'a kancayı taktı.

Yeşil- Mavililer'in 28 yaşındaki futbolcu için ilk temasların sağlandığı öğrenildi.

Bu doğrultuda Rize maliyet araştırmalarını hızlandırdı. Karadeniz ekibinin hedefi, sağ kanat oyuncusunu bonservisiyle almak.

Tunay, geçtiğimiz Başakşehir forması ile 11 karşılaşmada forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

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