Rizespor'dan Tolga Ciğerci ve Eto'o açıklaması!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o transferini düşünmediklerini açıkladı."Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"