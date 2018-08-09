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Rizespor'dan Tolga Ciğerci ve Eto'o açıklaması!

Çaykur Rizespor, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile görüşmediklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Rizespor'dan Tolga Ciğerci ve Eto'o açıklaması!
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09 Ağustos 2018 14:04
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o transferini düşünmediklerini açıkladı.

İşte Rizespor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüzün, başarılı futbolcular Tolga Ciğerci ve Samuel Eto'o ile transferleri için ilgili herhangi bir iletişimi ve düşüncesi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

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