Rizespor'dan Göztepe açıklaması: 'Kaybedecek kredimiz yok'

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal,dedi.Kartal, yaptığı açıklamada, ligin ilk 10 haftasında 8 puan toplayarak beklentilerin uzağında kaldıklarını belirtti.Ligde son oynadıkları Beşiktaş maçında iki oyuncularının kırmızı kart gördüğünü, 10 maçta ise toplam 6 kırmızı kartla karşılaştıklarını ifade eden Kartal, saha içerisinde sert olmamalarına rağmen kendilerine yönelik çok kolay karta başvurulduğunu savundu.Kartal, ligde son üç haftada sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle maçlara tam kadro çıkamadıklarına işaret ederek,diye konuştu.Göztepe'nin iç sahada çok etkili bir ekip olduğuna dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:"Rakibimiz beş maçta 4 galibiyet aldı. Seyirci desteği ile İzmir deplasmanında işimiz kolay olmayacak fakat bizim de bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu sezon henüz deplasmanda kazanamadık. Kaybedecek kredimiz yok. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Buna Göztepe deplasmanı ile başlamak istiyoruz."Başkan Hasan Kartal, İzmir deplasmanında taraftarlardan destek istedi.