Rizespor'da Tomas dönemi bitti

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da ayrılık yaşandı.
A Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi sona erdi. Karadeniz ekibi Hırvat teknik adam ile yolları ayırdı
5 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor 18 maç sonunda topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor
A Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi sona erdi. Karadeniz ekibi Hırvat teknik adam ile yolları ayırdı
5 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor 18 maç sonunda topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor