Rizespor'da Tomas dönemi bitti

Yeni Malatyaspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas döneminin sona erdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com
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Rizespor'da Tomas dönemi bitti
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17 Ocak 2021 18:22
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da ayrılık yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi sona erdi. Karadeniz ekibi Hırvat teknik adam ile yolları ayırdı

5 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor 18 maç sonunda topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor



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