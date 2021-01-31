Rizespor'da Sumudica tepkisi: 'Sarı, sarı, sarı, sarı!'

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit, Sumudica'nın oyundan atılmasına tepki gösterdi.



Sumudica'nın her konuştuğunda sarı kart gördüğünü söyleyen Margarit, "Teknik direktörümüz Sumudica en ufak bir şey söylediğinde sarı kart çıkıyor, bu nedir? Sarı, sarı, sarı, sarı, bu nasıl bir düşüncedir? Maçı tiyatro seyreder gibi seyredemezsiniz. Hakemle de konuşuyor, kendi oyuncularına da uyarı yapıyor. Hakemle her konuştuğunda da sarı kart görüyor." ifadelerini kullandı.



İlk yarının sonunda şanssız bir gol yediklerini aktaran Margarit, "İkinci yarı rakibimizin üzerinde baskı kurduk. Bence attığımız gol geçerliydi ama bugün VAR sistemi sadece Fenerbahçe için çalıştı, bizim için çalışmadı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum çünkü son dakikaya kadar mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.







