Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi son durum: Remy...

Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Loic Remy, Yasin Pehlivan ve Aminu Umar koşu yaptı.

Haber; AA
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Rizespor'da Galatasaray maçı öncesi son durum: Remy...
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16 Mart 2021 16:20
Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında 19 Mart Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, sakatlığı bulunan futbolculardan Donsah yer almazken Loic Remy, Yasin Pehlivan ve Aminu Umar koşu yaptı. 

İdmanda ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenman 25 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



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