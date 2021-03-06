Rizespor'da Bülent Uygun dönemi başlıyor

Sumudica ile son olarak yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu.

Haber; Sporx.com
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Rizespor'da Bülent Uygun dönemi başlıyor
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06 Mart 2021 15:23
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları olduğunu hatırlatarak, "Yaptığımız görüşmelerde takıma katkı sağlayacağına inandığımız Bülent Uygun ile anlaşma sağladık. Bülent hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız." diye konuştu.

Kartal, camianın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, herkesin Uygun'a destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Son olarak Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, 4 Temmuz 2020'de görevinden ayrılmıştı



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