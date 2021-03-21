Rizespor'a kazandıran taktik; Onyekuru!

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gol düellosuna sahne olan maçta sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Fatih Terim'in Mohamed-Falcao iklisiyle çift forvet başlarken Onyekuru'nun ilk 11'de olmaması büyük sürpriz yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rizespor'a kazandıran taktik; Onyekuru!
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21 Mart 2021 10:29
Teknik direktör Fatih Terim çift forvet başladığı Kayseri deplasmanında zorlanmış, ikinci yarıda oyuna giren Henry Onyekuru'nun iki golüyle maçı koparmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, Çaykur Rize mücadelesinde tek forvete dönmesi ve Onyekuru'yu 11'e koyması bekleniyordu. Ancak Terim, Falcao-Muhammed ikilisinden vazgeçmedi ve Nijeryalı yıldızı yedek soyundurdu. Stada 17.20 gibi gelen Çaykur Rizespor cephesi merakla esame listesini beklemeye başladı.

Onyekuru'yu ilk 11'de görmeyince şaşıran Yeşil-mavili ekibin yardımcı antrenörleri, teknik direktör Bülent Uygun'a "Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabiliriz ve hücumda istediklerimizi yaparsak bu maçı kazanırız" bilgisini verdi. Uygun ve ekibi tahmininde haklı çıktı, Falcao- Mohamed ikilisi Rizespor'u zorlayamadı.



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