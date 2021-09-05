Rizespor yeni forvetini buldu

Çaykur Rizespor, Leverkusen'den Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rizespor yeni forvetini buldu
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05 Eylül 2021 20:22
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiyalı santrfor Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki Fin hücum oyuncusunun kiralık olarak 1 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Joel Pohjanpalo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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