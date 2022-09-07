Rizespor'un yeni golcüsü Hurk şehre alışıyor

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Anthony Hurk, önemli bir Karadeniz derbisi oynayacaklarını söyledi.



Anthony Edsel Johannes van den Hurk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Yeni Malatyaspor maçında gol atmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.



İlk galibiyetin her zaman moral olarak önemli olduğunu vurgulayan Hurk, "Özellikle ligde ilk galibiyetimizi kazanmamız takım olarak bizi çok mutlu etti. Tabii ki benim gollerimin de galibiyetimize yaraması sevindirici. Bundan sonra da gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi



Hollandalı oyuncu, yeni bir çevreye geldiği için alışma süreci olacağına işaret ederek, "Geldiğim andan itibaren hem kulüp olarak hem şehir olarak herkes bana yardımcı oluyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bu da uyum sürecimi kısaltan bir şey. Hem aileme hem bana herkes yardımcı oluyor. Ben de bir şeyleri başarmam gerektiğini biliyorum. Onun için elimden gelenin en iyisini her maçta yapmaya çalışacağım." diye konuştu.



Ligde hafta sonu Yılport Samsunspor'u ağırlayacaklarını anımsatan deneyimli golcü, şunları kaydetti:



"Samsunspor'u inceliyoruz, arkadaşlarım anlatıyor. Şampiyonluk adaylarından ve iyi oyuncuları var. Ama şu ana kadar iyi gitmiyorlar. Son maçlarını da kaybettiler. Taraftarlarını mutlu etmek için çok hevesli bir şekilde buraya gelecekler. Çok istekli olacaklar. Bizim de en az onlar kadar maçı kazanabilmemiz için istekli olmamız lazım. Önemli bir Karadeniz derbisi olduğunun farkındayım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum."



Hurk, ligde kendisine gol sayısıyla ilgili hedef belirlemediğini dile getirerek, "Benim gol atmam güzel bir şey ama bunun galibiyetle süslenmesi daha değerli. Benim gol atıp kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar. O yüzden bir gol hedefi koymadım. Yeter ki goller galibiyetlere yardımcı olsun." değerlendirmesinde bulundu.





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