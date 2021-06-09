Rizespor'un Lemos talebi: Yarı yarıya

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler listesinin başında yer alan Lemos için Çaykur Rizespor harekete geçti.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Rizespor'un Lemos talebi: Yarı yarıya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2021 12:03
Emre Belözoğlu'nun büyük umutlarla transfer ettiği Uruguaylı stoperMauricio Lemos, beklentilerin çok altında kaldı. Gönderilecek isimler listesinin başında yer alan Lemos için Çaykur Rizespor devreye girdi.

Karadeniz ekibi, Lemos'u kiralamak için Sarı Lacivertliler'in kapısını çaldı. Rizespor, 25 yaşındaki savunmacının maaşının yarı yarıya ödenmesi yönünde teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin ise buna sıcak bakmadığı kaydedildi. Taraflar pazarlıkları sürdürüyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.