Rizespor'un Lemos talebi: Yarı yarıya

Emre Belözoğlu'nun büyük umutlarla transfer ettiği Uruguaylı stoperMauricio Lemos, beklentilerin çok altında kaldı. Gönderilecek isimler listesinin başında yer alan Lemos için Çaykur Rizespor devreye girdi.Karadeniz ekibi, Lemos'u kiralamak için Sarı Lacivertliler'in kapısını çaldı. Rizespor, 25 yaşındaki savunmacının maaşının yarı yarıya ödenmesi yönünde teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin ise buna sıcak bakmadığı kaydedildi. Taraflar pazarlıkları sürdürüyor.