Rizespor'un konuğu Konyaspor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'un konuğu Konyaspor
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08 Nisan 2022 13:30
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 31 maç sonunda 26 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde Bryan Dabo, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 3-0 kaybetmişti.

 

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