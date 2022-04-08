Rizespor'un konuğu Konyaspor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 31 maç sonunda 26 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde Bryan Dabo, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 3-0 kaybetmişti.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 31 maç sonunda 26 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde Bryan Dabo, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 3-0 kaybetmişti.