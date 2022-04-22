Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı kozu: Pohjanpalo

Evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'da en büyük koz, Fin forvet Joel Pohjanpalo olacak.
Pohjanpalo, bu sezon ligde 14 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, Galatasara 'a karşı çıktığı 2 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Yıldız futbolcu, Rize'de oynanan Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparak takımına bu sezonki en önemli galibiyetlerinden birini kazandırdı.
Fin forvet, yine evlerinde çıktıkları ve 2-2 sona eren Beşiktaş mücadelesinde de 2 kez ağları havalandırdı.
Bu sezon büyüklerden sadece Fenerbahçe karşısında skor katkısı sağlayamayan Pohjanpalo, bu akşam da Sarı- Lacivertliler'i gol atmayı hedefliyor.
Pohjanpalo, bu sezon ligde 14 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, Galatasara 'a karşı çıktığı 2 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Yıldız futbolcu, Rize'de oynanan Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparak takımına bu sezonki en önemli galibiyetlerinden birini kazandırdı.
Fin forvet, yine evlerinde çıktıkları ve 2-2 sona eren Beşiktaş mücadelesinde de 2 kez ağları havalandırdı.
Bu sezon büyüklerden sadece Fenerbahçe karşısında skor katkısı sağlayamayan Pohjanpalo, bu akşam da Sarı- Lacivertliler'i gol atmayı hedefliyor.