Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı kozu: Pohjanpalo

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Joel Pohjanpalo, bu sezon ligde 14 kez ağları sarstı. Fin golcü, Fenerbahçe hariç büyüklerin hepsine gol attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rizespor'un Fenerbahçe'ye karşı kozu: Pohjanpalo
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22 Nisan 2022 10:46
Evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'da en büyük koz, Fin forvet Joel Pohjanpalo olacak.

Pohjanpalo, bu sezon ligde 14 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, Galatasara 'a karşı çıktığı 2 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Rize'de oynanan Trabzonspor mücadelesinde hat-trick yaparak takımına bu sezonki en önemli galibiyetlerinden birini kazandırdı.

Fin forvet, yine evlerinde çıktıkları ve 2-2 sona eren Beşiktaş mücadelesinde de 2 kez ağları havalandırdı.

Bu sezon büyüklerden sadece Fenerbahçe karşısında skor katkısı sağlayamayan Pohjanpalo, bu akşam da Sarı- Lacivertliler'i gol atmayı hedefliyor.

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