Rizespor'un derbide rakibi Samsunspor

Çaykur Rizespor, sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor'un derbide rakibi Samsunspor
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07 Ekim 2023 13:50
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında 8 Ekim Pazar Günü (yarın) Yılport Samsunspor'u ağrlayacak.

Çaykur Didi Stadında saat 13:30'de başlayacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde tamamlayan yeşil-mavililer, kampa girdi.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Rize temsilcisi, haftaya 11 puanla 8. sırada girdi.

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