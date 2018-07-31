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Rizespor, Turgut Doğan Şahin'i gönderdi!

Çaykur Rizespor, Turgut Doğan Şahin ile yollarını ayırdı

Kaynak: AA
Rizespor, Turgut Doğan Şahin'i gönderdi!
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31 Temmuz 2018 14:11
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Turgut Doğan Şahin ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi Turgut Doğan Şahin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Takıma yaptığı katkılarından ve hizmetlerinden dolayı 30 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilen açıklamada, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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