Rizespor transferde sessiz kaldı

Çaykur Rizespor, 1 yıl aradan sonra tekrar Trendyol Süper Lig'e yükselmenin ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte 11 oyuncuyla yollarını ayıran Çaykur Rizespor kadrosunu güçlendirmek için titiz bir şekilde transfer sürecini yönetiyor.



Transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyan kulüp, gelecek sezon kadrosunu sağlam temellere oturtma konusunda dikkatli çalışma içerisinde. Takımı teknik direktörü İlhan Palut geçtiğimiz haftalarda takımın birçok oyuncu eksiğini vurgulamıştı.



İKİ GENÇ TRANSFER EDİLDİ



Bir süredir transferde sessiz kalan Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de kalıcı başarılara imza atmak için gençlik operasyonuna hız verdi. 1 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e yükseldikten sonra kulüp, gelecek planlaması için 1 yerli ve 1 yabancı genç oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kulüp yetkilileri bu transferlerin tamamen gelecek planlaması kapsamında yapıldığını söyledi.



Çaykur Rizespor'un imza attığı genç yetenekler Manisa FK'dan Muhammet Taha Şahin ve Senagalli oyuncu Oumar Diouf oldu.



TARAFTARLAR MERAKLI



Genç yeteneklerin katılımıyla birlikte kulüp gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmayı ve Süper Lig'de rekabetçi bir performans sergilemeyi hedefliyor. Ancak transfer çalışmalarında sessiz kalmaları, takımın taraftarları ve futbol camiasını merak içinde bırakıyor. (Rizedeyiz)



