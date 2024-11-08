Rizespor, Trabzonspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de Rizespor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Trabzonspor'u ağırlayacak
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08 Kasım 2024 13:13
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

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