Rizespor, Trabzonspor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, 10 puanla 16. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligdeki son maçında Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, 10 puanla 16. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.