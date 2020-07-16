Rizespor, son 2 hafta Karaca'ya emanet

Süper Lig'de kritik son iki haftada Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Mehmet Ali Karaca dolduracak.
İşte Rizespor'dan yapılan açıklama:
"Çaykur Rizespor'umuz Süper Lig'in son iki haftasında kalan maçlara teknik direktör Mehmet Ali Karaca, yönetiminde hazırlanacak.
Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"
İşte Rizespor'dan yapılan açıklama:
"Çaykur Rizespor'umuz Süper Lig'in son iki haftasında kalan maçlara teknik direktör Mehmet Ali Karaca, yönetiminde hazırlanacak.
Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"