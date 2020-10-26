Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı.



Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Baiano ve 90+1. dakikada Loic Remy'den geldi. Sivasspor böylece evinde oynadığı 3. maçta da galibiyet alamadı. [1 beraberlik, 2 mağlubiyet]



Bu sonucun ardından Rizespor son 4 maçta topladığı puanlarla 8 puana yükseldi. 3 maç sonra yenilen Sivasspor ise 7 puanda kaldı.



Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor, evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise Hatayspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Gradel'in ceza yayı içinden ayak içiyle plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu iki hamlede kontrol etti.



3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Baiano, sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



9. dakikada Robin Yalçın'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Kayode'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



33. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





58. dakikada Fajr'ın ceza yayı yakınından sert şutunda, top üstten auta çıktı.



72. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.



75. dakikada Fajr'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.



90+1. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Jovancic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Remy, ceza sahasında şık bir çalımla Caner Osmanpaşa ve kaleci Samassa'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu



Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 88 Claudemir), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 46 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr, Gradel (Dk. 76 Felix), Yatabare, Kayode (Dk. 68 Kone)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Donsah (Dk. 78 Jovancic), Boldrin (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Samudio (Dk. 68 Michalak), Remy



Goller: Dk. 3 Baiano, Dk. 90+1 Remy (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 38 Moroziuk, Dk. 84 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor), Dk. 42 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Kone (Demir Grup Sivasspor)







