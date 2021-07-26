Rizespor, Ronaldo Mendes'i transfer etti

Rizespor, Al Wasl'dan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Ronaldo Mendes'i transfer etti
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26 Temmuz 2021 18:32
Çaykur Rizespor Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı töreninde, 28 yaşındaki oyuncunun kendisini 2 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Ronaldo Mendes'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mendes, geçtiğimiz sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl'da görev almıştı.


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