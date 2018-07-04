Rizespor, Ribeiro ile imzaya kaldı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Sporting Lizbon'un yıldız orta sahası Ruben Ribeiro ile anlaştı.

04 Temmuz 2018 13:12
Rizespor, Ribeiro ile imzaya kaldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor kadrosunu Portekiz'den yapacağı takviye ile güçlendiriyor. Sporting Lizbon takımda forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile her konuda anlaşma sağlayan yeşil-mavililer, oyuncuya resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor. Ruben Riberio'nun önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniliyor.

Sağ kanat ve forvet arkasında oynayabilen Ruben Riberio geçen sezon Sporting Lizbon forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkarken 4 gol 6 asist yaptı. Geçen sezon UEFA Avrupa ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından kulüp başkanı Riberio ile birlikte 19 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Sporting Lizbonlu taraftarlarla da sorun yaşayan Riberio sözleşmesini tek taraflı olarak fes etmişti. Bonservisi elinde olan oyuncu ile geçen sezon Başakşehir'de temas kurmuş anlaşma sağlayamamıştı.
Kaynak: DHA

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