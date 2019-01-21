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Rizespor, Porto'dan Awaziem'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Portekiz devi Porto'nun stoperi Chidozie Collins Awaziem ile anlaştı.

Kaynak: Sporx.com
Rizespor, Porto'dan Awaziem'i kadrosuna kattı
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21 Ocak 2019 18:06
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Portekiz ekibi Porto'dan Chidozie Collins Awaziem'i kiraladı.

Çaykur Rizespor, Porto forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Collins Awaziem ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Chidozie Collins Awaziem, bu sezon Porto fomrasını 5 maçta terletip 1 asist yapma başarısı göstermişti.

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