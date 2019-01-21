Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Portekiz ekibi Porto'dan Chidozie Collins Awaziem'i kiraladı.
Çaykur Rizespor, Porto forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Collins Awaziem ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Chidozie Collins Awaziem, bu sezon Porto fomrasını 5 maçta terletip 1 asist yapma başarısı göstermişti.
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Çaykur Rizespor, Porto forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Collins Awaziem ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Chidozie Collins Awaziem, bu sezon Porto fomrasını 5 maçta terletip 1 asist yapma başarısı göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın