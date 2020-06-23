Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzattı!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzattı!
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23 Haziran 2020 19:04
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini tek taraflı opsiyon kullanarak 1 yıl daha uzattığını TFF'ye bildirdi.

Çağlayan'ın 26 Temmuz 2020'de sona erecek olan kontratı, bu hamleyle birlikte 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu.

24 yaşındaki futbolcunun adı, son günlerde Galatasaray ile anılıyordu.

Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Oğulcan Çağlayan 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



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