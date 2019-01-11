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Rizespor Nakoulma'yı resmen açıkladı

Çaykur Rizespor, daha önce ülkmeizde Mersi İdman Yurdu ve Kayserispor'da da forma giyen Nakoulma transferini duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Rizespor Nakoulma'yı resmen açıkladı
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11 Ocak 2019 17:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'da forma giyen Burkina Fasolu golcü Nakoulma'yı kadrosuna kattı.

Açıklamanın detaylarında verilen bilgiye göre Mavi-Yeşilli Karadeniz ekibi 31 yaşındaki golcü ile sezon sonuna dek anlaştı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"HOŞ GELDİN NAKOULMA

Çaykur Rizespor'umuz son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

Kariyeri boyunca 284 müsabakada forma giyen golcü futbolcu, 64 gol, 29 asistlik performans sergiledi. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu Burkina Faso Milli takımıyla çıktığı 52 maçta 13 gol kaydetti.

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