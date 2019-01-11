"HOŞ GELDİN NAKOULMA

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'da forma giyen Burkina Fasolu golcü Nakoulma'yı kadrosuna kattı.Açıklamanın detaylarında verilen bilgiye göre Mavi-Yeşilli Karadeniz ekibi 31 yaşındaki golcü ile sezon sonuna dek anlaştı.Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde;Çaykur Rizespor'umuz son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.Kariyeri boyunca 284 müsabakada forma giyen golcü futbolcu, 64 gol, 29 asistlik performans sergiledi. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu Burkina Faso Milli takımıyla çıktığı 52 maçta 13 gol kaydetti.