Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti

Çaykur Rizespor, Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2023 16:53
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Şengül ile 2+1, 20 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz ile 3+1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Çaykur Rizespor ailesine 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery