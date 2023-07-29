Rizespor, Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı kadrosuna kattı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Şengül ile 2+1, 20 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz ile 3+1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Her iki futbolcuya da Çaykur Rizespor ailesine 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



