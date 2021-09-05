Rizespor, Moussa Konate transferini bitiriyor

Rizespor, transferin son günlerinde flaş bir hamle yaptı. Rizespor, daha önce Malatyaspor ve Altay'ın gündemine gelen, Fransa'da Dijon forması giyen golcü Moussa Konate ile her türlü konuda anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rizespor, Moussa Konate transferini bitiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2021 13:42
Yaz transfer döneminde sol kanada Yannick Bolasie'yi getiren, orta saha için Ronaldo Mendes, Alper Potuk gibi isimleri kadrosuna katan, savunmaya da Gökhan Gönül gibi tecrübeli bir ismi takviye eden Rizespor , transferin son günlerinde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, Fransa 2. Ligue ekiplerinden Dijon'un formasını giyen Moussa Konate ile temasa geçtiği öğrenildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yıldız oyuncudan olumlu dönüş alındığı belirtildi.

Ufak pürüzler kaldı

Yaşanan son gelişmelerin ardından 28 yaşındaki golcünün, Yeşil-Mavili ekibe imza atmasının an meselesi olduğu bildirildi.

Kulüpler arasında ufak pürüzler kaldığı gelen haberler arasında yer aldı. Bu arada atletik yapısı ile dikkat çeken 28 yaşındaki Senegalli, kariyerinde daha önce Rusya'da Krasnodar, İtalya'da Genoa, İsviçre'de Sion gibi takımlarda da boy göstermişti.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.