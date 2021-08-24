Rizespor, Melnjak ile yolları ayırdı

Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'ın sözleşmesi feshedildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Melnjak ile yolları ayırdı
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24 Ağustos 2021 22:52
Çaykur Rizespor, Hırvat oyuncu Dario Melnjak'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dario Melnjak ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dario Melnjak'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yeşil-mavili kulübe 2019-2020 sezonunun devre arasında transfer olan 28 yaşındaki Hırvat milli oyuncunun, 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.


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