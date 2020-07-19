Rizespor Malatyaspor maçı şifresiz canlı izle (beİN MAX 1 izle)

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19 Temmuz Şifresiz Rizespor Malatyaspor Canlı beIN Max 1 yayını izle! Süper Lig'in 33. haftasında Rizespor ile Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

RİZESPOR MALATYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA











RİZESPOR MALATYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Çaykur Rizespor ile Malatyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana .



TIKLA, RİZESPOR MALATYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE



Birden fazla takım düşebilir Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.



Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.



Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.



RİZESPOR MALATYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI







Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.



Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.



19 Temmuz programı 21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)



21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)



21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)



21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)



21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)



21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)



21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)



Süper Lig'in 33. haftasında Rizespor ile Malatyaspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Çaykur Rizespor ile Malatyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sonucuna göre birden fazla takım lige veda edebilir.Ligin son sırasında yer alan MKE Ankaragücü'nün yanı sıra alınacak sonuçlara göre bir ekip daha küme düşebilir.Ayrıca bu haftaki maçların skorlarına göre küme düşecek 3 takım da son haftaya kalabilir.Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak.Ligde 56 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım ile 50 puanla yedinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Vodafone Park'ta karşıya gelecek.21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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