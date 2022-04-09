Rizespor: 'Kıran'a karşı organize faaliyet var!'

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından internet sitesinden bir açıklama yayınladı.



İşte Rizespor'un açıklaması:



"Bazı sosyal medya hesapları tarafından Başkanımız Tahir Kıran'a atfedilerek "Rizespor düşmeyecek, düşmesini istemeyen herkese de tüm Rize halkı için teşekkür ediyorum." sözleri kesinlikle asılsızdır.



Başkanımız Tahir Kıran'ın böyle bir söylemi asla söz konusu değildir.



Aynı sosyal medya hesapları tarafından, geçtiğimiz hafta içerisinde de Başkanımız Tahir Kıran'a atfedilerek asılsız sözler paylaşılmıştır. Bu durum Kulübümüze ve Başkanımız Tahir Kıran'a karşı yürütülen organize bir faaliyet olduğunu akıllarımıza getirmektedir.



Söz konusu paylaşımları kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokan bu sosyal medya hesaplarına karşı gerekli yasal işlem başlatılacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz."





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