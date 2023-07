Rizespor kalecisi Tarık Çetin, Süper Lig'de de kendine güveniyor

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 4 sezondur Karadeniz ekibinde forma giyen 26 yaşındaki genç kaleci Çetin, AA muhabirine yeni sezon beklentileri ve hedeflerini anlattı.



Çetin, yeni teknik direktörleri İlhan Palut yönetiminde Erzurum'da yaptıkları kampın çok verimli geçtiğini söyledi.



Kamp çalışmalarının iki etapta devam ettiğini ifade eden Çetin, "İlk etapta olduğu gibi ikinci etap da gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Antrenmanlarımız yoğun ve verimli bir şekilde geçiyor. Hepimizin bir hedefi var ve bunu gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerektiğinin de farkındayız. Kampımız bunun bilincinde saha içinde ve dışında birbirimizle kurduğumuz iletişimlerle eğlenceli bir şekilde geçiyor." diye konuştu.



Çetin, geçen sezon takımın kalitesinin lige göre ortada olduğunu anlatarak, şunları söyledi:



"İlk devre istediğimiz gibi geçmedi ama yaptığımız devre arası transferlerle, takıma ince dokunuşlarla başarılı olduk. Takım arkadaşlarımız çok iyiydi. Geçen sezon açıkçası bizim için zor bir süreç oldu. Sezon başlamadan önce hem yönetim hem hoca ve ekibiyle birlikte hedef koymuştuk. Bu hedeften düşmeler kalkmalar oldu ama hiçbir zaman şaşmadık. Çünkü Rizespor'un kendi taraftarıyla ve bünyesinde bulunan kişilerle her zaman Süper Lig'de olmayı hak eden bir camia ve takım. Bir sene aradan sonra Süper Lig'e çıktığımız için de çok mutluyuz."



''SÜPER LİG'DE OYNAMAK BİR HAYALDİR''



Çetin, Süper Lig'de oynarken herkesin gözünün üzerlerinde olduğunu hissettiğini belirtti.



Süper Lig'in çok özel ve güzel bir lig olduğuna işaret eden Çetin, "Kalite anlamında dünyadan özellikle Avrupa'dan çok iyi isimlerin geldiği bir lig olduğu için her zaman bir futbolcu için Türkiye'de en üst lig olan Süper Lig'de oynamak bir hayaldir." ifadesini kullandı.



Fenerbahçe altyapısında çok uzun yıllar durduğunu hatırlatan Çetin, şöyle devam etti:



"Gerçekten çok kaliteli ekiplerle görev aldım ve çalıştım, Hepsinin bende emeği çok büyüktür. Fenerbahçe'de önümde Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran gibi çok ciddi isimler vardı. Kendimi daha ne kadar erken gösterebilmek ve iyi kariyer planlaması olacağını düşündüğüm için Karagümrük'e gittim. Karagümrük'te de çok güzel iki sene geçirdikten sonra orada bir şampiyonluk yaşamıştım. Ardından Süper Lig'e aslında Rize ile merhaba dedim."



Her futbolcunun büyük takımlarda oynamak istediğine değinen Çetin, "Şu anda Rizespor'un oyuncusu olduğum için burada çok mutluyum. Benim için de gayet güzel geçen bir serüven oluyor. 2 sezon daha sözleşmem var. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum ama büyük kulüplerde oynamak herkesin isteği ve isteyeceği bir şeydir." şeklinde konuştu.



Kalesini başarılı şekilde korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan Çetin, "Geçen sezon 1. Lig'de 27 maçta görev aldım. Birçok maçta görev almam beni için çok önemliydi ve bunu başardım. Bu sezon da aynı şekilde bolca süre bulup kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Hedefim lig sonuna kadar kalede yer almak." diye konuştu.