Rizespor iddialı; '1. Lig'de sadece misafiriz'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Çaykur Rizespor'da Başkanvekili Kemal Memişoğlu, hem Spor Toto 1. Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddialı olduklarını vurgulayarak, "Elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin şu anda Süper Lig lideriyle eşleştik. Hayırlı olsun. 1. Lig'i temsilen renk katacağız, katmaya da devam edeceğiz. İnşallah iyi futbolla hak eden kazanır. Herkese hayır olsun." değerlendirmesinde bulundu.



İyi futbol oynayan bir ekip olduklarını aktaran Memişoğlu, sözlerini, "İnşallah güzel, eğlenceli, zevkli bir maç oynayacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmekten de mutlu olduk. Sonuçta Süper Lig kültürü olan bir takımız. İnşallah misafir olarak kaldığımız 1. Lig'den de bir an önce çıkmaya çalışıyoruz. Herkese başarılar diliyor, saygılar sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.





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