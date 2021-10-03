Rizespor Galatasaray maçı İZLE, CANLI GS Galatasaray maçı burada

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.Gökhan, Alberk, Holmen, Selim, Boyd, Phiri, Bolasie, Djokovic, Dabo, Alper, PohjanpaloMuslera, Van Aanholt, Nelsson, Alpaslan, Yedlin, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, DiagneGalatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.