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Rizespor, G.Saray'ın stoper transferini bekliyor!

Ç.Rizespor, Ahmet Çalık ile anlaşmaya vardı ve transferi resmi olarak açıklamak için Galatasaray'ın stoper transferi yapmasını bekliyor.

Kaynak: Fanatik
Rizespor, G.Saray'ın stoper transferini bekliyor!
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09 Ocak 2019 13:41
Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, önceliğini savunma hattına vermişti.

Bu doğrultuda Mavi-Yeşilliler, Galatasaray'da fazla süre bulamayan Ahmet Çalık'ı listesine almıştı. Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda Aslan ile anlaştı.

Transferin resmiyete dökülmesi için Sarı-Kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapması bekleniyor.

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