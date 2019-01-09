Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, önceliğini savunma hattına vermişti.
Bu doğrultuda Mavi-Yeşilliler, Galatasaray'da fazla süre bulamayan Ahmet Çalık'ı listesine almıştı. Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda Aslan ile anlaştı.
Transferin resmiyete dökülmesi için Sarı-Kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapması bekleniyor.
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Bu doğrultuda Mavi-Yeşilliler, Galatasaray'da fazla süre bulamayan Ahmet Çalık'ı listesine almıştı. Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda Aslan ile anlaştı.
Transferin resmiyete dökülmesi için Sarı-Kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın